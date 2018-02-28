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Katiller yine durmadı

Katiller yine durmadı
Yüzlerce çocuk katledildi. Birleşmiş Milletler tüm katliamlara göz yumduktan sonra ancak ateşkes kararı alabildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi () kararı ve ardından 'nın yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00- 15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen katil Esad'ın askerleri 'yı vurmaya devam etti. Belirlenen saatler arasında sivillerin çıkarılması için hazırlanan koridor katiller tarafından vuruldu. Rusya da bu nedenle tahliye yapılamadığını doğruladı. Guta'da yaşanan katliamlar nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da rejimin vurulmasına destek verebileceklerini söyledi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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