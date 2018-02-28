Katiller yine durmadı

Yüzlerceçocuk katledildi. BirleşmişMilletler tüm katliamlaragöz yumduktan sonra ancakateşkes kararı alabildi.Birleşmiş Milletler GüvenlikKonseyi (BMGK) kararı veardından Rusya'nın yerelsaatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacakşekilde ilan ettiği ateşkeserağmen katilEsad'ın askerleriDoğu Guta'yıvurmaya devam etti.Belirlenen saatlerarasında sivillerinçıkarılması için hazırlanankoridor katiller tarafındanvuruldu. Rusya da bunedenle tahliye yapılamadığınıdoğruladı. Guta'da yaşanankatliamlar nedeniyle İngiltereDışişleri Bakanı Boris Johnsonda rejimin vurulmasına destekverebileceklerini söyledi.
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