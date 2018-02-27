Bakan Albayrak'tan Erbakan paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. senesinde twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak yaptığı paylaşımda,
"Savunduğu hakikatlerden hiçbir zaman ödün vermeyen, ömrünü milletimizin refah ve selameti için adil düzen idealine vakfeden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 7. sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum." İfadelerine yer verdi.
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