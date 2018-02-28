Erdoğan'ın başlattığı seferberliğe rekor ilgi

Müge Anlı'nın kendi programında başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile eşi Emine Erdoğan'ın atv ekranlarından canlı yayına katılarak destek verdiği Okuryazarlık Seferberliği için 85 bin kişi başvuru yaptı. Kursların bir kısmı bazı illerde açıldı. Türkiye genelindeki diğer tüm kurslar da 5 Mart'ta başlayacak. Bu tarihe kadar başvuru sayısının daha da artması bekleniyor. Başarılı kursiyerler umre seyahatiyle ödüllendirilecek. Kurslardan Türkçe öğrenmek üzere Suriyeli mülteciler de yararlanabilecek. Talep olması halinde tek bir kişiye dahi kurs açılabilecek.



DÖRT KOLDAN SEFERBERLİK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında birçok kurum da seferberliğe dâhil oldu. Seferberliğin yürütülmesi için diğer kamu kurumlarının il müdürlükleri, belediye başkanlıkları, müftü, muhtar, görsel ve yazılı basın temsilcileri, kanat önderleri çalışmalara katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bir yazı yazılarak camilerde vaaz ve Cuma hutbelerinde okuma yazma öğrenmenin önemine yer verilerek kursların tüm halk eğitim merkezlerimizde açıldığının vatandaşlara duyurulması istendi.

BAŞARILI KURSİYERLERE ÖDÜL

Kursiyerlere sağlanacak olan tüm eğitim materyalleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak basılacak ve dağıtılacak. Ayrıca kursiyerlerin yararlanacağı kitapların video çekimleri ve mobil uygulamaları da hazırlandı. Bu çalışmayla kursiyerlerin okuma yazmayı teknolojik imkânlarla öğrenmesi ve pekiştirmesi hedefleniyor. Seferberlik kapsamında valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla başarılı kursiyerler kitap, altın, beyaz eşya, gezi ve umre seyahatiyle ödüllendirilecek.



KAMPANYALAR ORANI DÜŞÜRDÜ

Cumhuriyet tarihinden bu yana Türkiye'de birçok okuryazarlık seferberlikleri düzenlendi. Son olarak yine Erdoğan çifti öncülüğünde "Ana-Kız Okuldayız" kampanyası düzenlendi. 2008 yılında okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısı 4 milyon 863 bin 414 kişi iken bu kampanya sonunda 2012 yılında bu sayı 2 milyon 784 bin 257'ye düştü.

SABAH