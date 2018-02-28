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YPG'liler Rus askeri öldürdü iddiası

Suriye haber ajansları Afrin"in Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Rus Askerlerinin arasında çatışma çıktığını ve bir Rus Askerinin öldüğünü iddia ediyor.

YPGliler Rus askeri öldürdü iddiası

Aktivistler, Afrin'in doğusundaki ilçede gerçekleşen çatışmada YPG'li teröristlerin bir Rus askerini öldürdüğünü bildiriyor.

Geçen hafta YPG'li teröristlerin Şam rejimine devredeceği yönünde haberlerin çıktığı Tel Rıfat'tan bugün bir çatışma haberi geldi.

Milliyet'in haberine göre Aktivistler, Afrin'in doğusunda yer alan ilçede silah seslerinin duyulduğunu bildiriyor. İddiaya göre, çatışmada YPG'li teröristler bir Rus askerini öldürdü.

Tel Rıfat, ÖSO'nun kontrolündeki Mare'nin hemen karşısında. Türk savaş uçakları, geçen hafta ilçenin doğusundaki Şeyh İsa köyünde yer alan YPG'nin mühimmat deposunu havaya uçurmuştu.

TÜRKİYE YPG'Yİ KISKACA ALDI
Afrin'i kuzey ve batı cephelerinden kuşatan Türkiye, YPG'yi kıskaca almış durumda. 100'den fazla köy ve beldeyi teröristlerden temizleyen Türk özel kuvvetleri ve ÖSO unsurları, Raco ve Cinderes'in merkezine operasyon için hazırlık yapıyor.

  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 16:42
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Umarım öyledir,Rusya'nın gazabı pyd/ypg/pkk'nın üzerinde olsun.!

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evet4
hayır0
cevapla 28.02.2018 21:39
Dulqarnein Dulqarnein

ve ya, rusya maksadan adamini ölüme gönderip, Tel Rifat girme bahanesi bulmus olabilir, ve TÜRKIYEYE karsi hamle atmis olabilirmi? bu sadece bir fukaranin deli fikiri...

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evet2
hayır1
cevapla 28.02.2018 16:54
ado ado

aslanlarım yavrularım benim arakanızda dular semada yüce allah sizin sırtınız yere gelmeyecektir inşalalh çantalar hazır bekliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 28.02.2018 16:50
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