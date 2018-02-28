YPG'liler Rus askeri öldürdü iddiası

Aktivistler, Afrin'in doğusundaki ilçede gerçekleşen çatışmada YPG'li teröristlerin bir Rus askerini öldürdüğünü bildiriyor.

Geçen hafta YPG'li teröristlerin Şam rejimine devredeceği yönünde haberlerin çıktığı Tel Rıfat'tan bugün bir çatışma haberi geldi.

Milliyet'in haberine göre Aktivistler, Afrin'in doğusunda yer alan ilçede silah seslerinin duyulduğunu bildiriyor. İddiaya göre, çatışmada YPG'li teröristler bir Rus askerini öldürdü.





Tel Rıfat, ÖSO'nun kontrolündeki Mare'nin hemen karşısında. Türk savaş uçakları, geçen hafta ilçenin doğusundaki Şeyh İsa köyünde yer alan YPG'nin mühimmat deposunu havaya uçurmuştu.

TÜRKİYE YPG'Yİ KISKACA ALDI

Afrin'i kuzey ve batı cephelerinden kuşatan Türkiye, YPG'yi kıskaca almış durumda. 100'den fazla köy ve beldeyi teröristlerden temizleyen Türk özel kuvvetleri ve ÖSO unsurları, Raco ve Cinderes'in merkezine operasyon için hazırlık yapıyor.