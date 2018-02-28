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’ta parmağı

28 Şubat’ta FETÖ parmağı
28 Şubat sürecinin üzerinden 21 yıl geçerken Meclis de sürecindeki hak ihlali ve mağduriyetleri mercek altına aldı. Meclis İnsan Hakları Komisyonu başkanlığını yürüten AK Parti Milletvekili Aydın Ünal, "Hak ihlali ve mağduriyetleri çözüme kavuştururken 'nün izlerini de süreceğiz. Bana göre 28 Şubat Fethullahçı bir darbedir" dedi.

Evrin GÜVENDİK
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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