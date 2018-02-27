Başbakan'dan flaş asgari ücret açıklaması

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

İhracatta da rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. İhracatımız orta vadeli planımızı aşarak 157 milyar 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. Gelecek aylarda da ihracat artışı artarak devam ediyor.

Bu tasarı yasalaştığı takdirde, vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak. KDV alacağını ödemezse, 3 aydan sonra faiz işleyecek. Küçük esnafada hasılat hesaplı KDV sistemi getireceğiz. Vatandaş KDV'sini bildirdikten 2 ay sonra ödeyecek. İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV'lerini de alabilecekler.

Serbest Mali Müşavirlere de serbest KDV düzenleme imkanı getiriyoruz. Bu da esnafın yükümü azaltacak.

Asgari ücret desteğimiz devam edecektir. Biz aylık destek vererek yüklerini hafifleteceğiz.

Motorlu taşıtlar kanunu ile Trafik kanunu'ndaki farklı tanımlamaları kaldırıyoruz. Minibüsçüler daha az vergi ödeyecek.

Araçlarını hurdaya ayıranlara 10 bin TL teşvik veriyoruz.



CANKURTARAN TÜNELİ BİTTİ

Yıldırım, Artvin'de çalışmaları süren ve 1 Mart'ta tamamlanması beklenen Cankurtaran Tüneli'nin bittiğini müjdeledi.