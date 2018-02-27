Siyasi partiler, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı konusunda anlaşmaya varıldı.
2019 HAZIRLIĞI
İki parti arasında 2019 öncesi sağlanan mutabakatın karşısında; CHP, HDP, SP ve İP de çalışmalarına devam ediyor.
GİZLİ İTTİFAK TOPLANTILARI
Parti temsilcileri ittifak iddialarını reddetse de, CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın konuğu olan CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, yapılan gizli toplantıları ağzından kaçırdı.
"SİZİN HABERİNİZ OLMADI"
Kılıçaslan, "Dün bir toplantı yapıldı. Sizin haberiniz olmadı. CHP'li Mehmet Bekaroğlu, HDP'li Ayhan Bilgen, İyi Parti, Saadet Partisi... Hepsinin olduğu toplantı." diyerek ekledi: "Gerekirse HDP ile de ittifak yapılır."
kalan karakter 1000
sızede bunlar yakısır alın bırını vurub ötekıne
hdp nin terörü desteklediği ortada ve sırf millet vekili olup bedava para için işbirliği yapmak. işte meşhur Atatürk partisi chp. Ölüyü sömüren diriye ne yapmaz ki.Bence milletvekili olsunlar da gerisi önemli değil. vatan dağılacakmış, ülke bölünecekmiş. din bitecekmiş. halk birbirine düşman olacakmış hiç umurlarında değil. Bence ha fetöya sapkınca inanalar ha hala Atatürkün partisi diyerek Atatürke oy verdiğini zannedenler. İlginçtir ki cahilin okumuşu daha tehlikeli sözünü her gün bize yeniden öğretiyorlar. O zaman bu mantıkla şu soruyu soralım tüm chp lilere Atatürkün kovaladığı İsmet inönüyü neden cumhurbaşkanı yaptıız.
Şer İttifakı!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.