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Yere 'Seren' vicdansızlar!

ve motosikletle gezintiye çıktı. Ancak önlerindeki minibüs, yolcu almak için aniden frene bastı. Sürücüye tepki gösteren çift, 4 minibüsçünün saldırısına uğradı

Yere Seren vicdansızlar!
Trafik magandaları dehşet saçtı. Korkunç olay önceki akşam İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İddialara göre Samet Yüksel (21) ve Seren Okur (20), motosikletle Maltepe'den yola çıktı. Kadıköy Belediyesi yakınlarına geldiklerinde ise önlerinde ilerleyen bir minibüs, yolcu almak için aniden durdu. Bu sırada yolcular minibüsün kapısına doğru ilerlerken, yayalara çarpmamak için frene bastı. Hiç kimseye çarpmadan durmayı başardı. Daha sonra da ile birlikte minibüs şoförüne tepki gösterdi. Sürücü ve yanındaki muavin ise motosikletli çifte küfürle karşılık verdi. Ardından araçtan indi. Samet Yüksel ve arkadaşı Seren Okur'u feci şekilde darp etti. Bu sırada yoldan geçen iki minibüs şoförü de durarak motosikletli çifte girişti.


'ACIDAN BAYILMIŞIM'
Bir anda dört kişinin saldırısına uğrayan Samet Yüksel, aldığı darbelerden dolayı yaralanırken, kız arkadaşı Seren Okur ise baygınlık geçirdi.Vücudunun birçok yerinde morluklar oluşan Seren Okur, tedavisinin ardından minibüs şoförlerinden şikayetçi oldu. Zorbaların mahkemede hesap vereceğini belirten genç kız, "Şoföre yanlış yerde durmasından dolayı tepki gösterdik. Bize küfürle karşılık verdiler. Sonra feci şekilde dövdüler. Her tarafıma vurdular. Çok acı çektim. Acıdan bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Motosikletimi yere devirip tekmelediler. Motor hasar aldı. En az 7 bin liralık masrafı çıktı" diye konuştu. Minibüsün yol ortasında durması ile kaza tehlikesi geçirdiğini söyleyen görgü tanığı motokurye Özgür Bal (27) ise "Kadını yerde tekmeliyorlardı. Gidip ayırmak istedim. Beni de dövdüler" dedi.
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