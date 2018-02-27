Yere 'Seren' vicdansızlar!

Trafik magandaları dehşet saçtı. Korkunç olay önceki akşam İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İddialara göre SametYüksel (21) ve Seren Okur (20), motosikletle Maltepe'den yola çıktı. Kadıköy Belediyesi yakınlarına geldiklerinde ise önlerinde ilerleyen bir minibüs, yolcu almak için aniden durdu. Bu sırada yolcular minibüsün kapısına doğru ilerlerken, Samet Yüksel yayalara çarpmamak için frene bastı. Hiç kimseye çarpmadan durmayı başardı. Daha sonra da Seren Okur ile birlikte minibüs şoförüne tepki gösterdi. Sürücü veyanındaki muavin ise motosikletliçifte küfürle karşılık verdi. Ardından araçtan indi. Samet Yüksel ve arkadaşı Seren Okur'u feci şekilde darp etti. Bu sırada yoldangeçen iki minibüs şoförü dedurarak motosikletli çifte girişti.
'ACIDAN BAYILMIŞIM' Bir anda dört kişinin saldırısına uğrayan Samet Yüksel, aldığı darbelerden dolayı yaralanırken, kız arkadaşı Seren Okur ise baygınlık geçirdi.Vücudunun birçok yerinde morluklar oluşan Seren Okur, tedavisinin ardından minibüs şoförlerinden şikayetçi oldu. Zorbaların mahkemede hesap vereceğini belirten genç kız, "Şoföre yanlış yerde durmasından dolayı tepki gösterdik. Bize küfürle karşılık verdiler. Sonra feci şekilde dövdüler. Her tarafıma vurdular. Çok acı çektim. Acıdan bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Motosikletimi yere devirip tekmelediler. Motor hasar aldı. En az 7 bin liralık masrafı çıktı" diye konuştu. Minibüsün yol ortasında durması ile kaza tehlikesi geçirdiğini söyleyen görgü tanığı motokurye Özgür Bal (27) ise "Kadını yerde tekmeliyorlardı. Gidip ayırmak istedim. Beni de dövdüler" dedi.
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