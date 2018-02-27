Katliam emirleri Salih Müslüm’den

Türkiye'nin talebi üzerine Çekya'nın başkenti Prag'da kaldığı otelde gözaltına alınan PYD'nin eski Başkanı Salih Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi süreci devam ediyor. Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalara MİT Müsteşarlığı'ndan da bilgi ve belge takviyesi yapılıyor. Sağ ele geçen 13 teröristin Salih Müslüm ile ilgili ifadeleri de iade dosyasına eklendi. İşte o ifadeler:



"EMİRLERİ KCK'DAN ALIYOR"

Gaziantep'te yakalanan YPG'li Heccet Umuyi: Salih Müslüm ile Eş Başkan Asya Abdullah, emir ve talimatları doğrudan PKK'nın Kandil'deki çatı yapılanması olan KCK Yürütme Konseyi'nden alıyor. Avrupa ülkelerinde diplomasi turları düzenleyip 'Biz DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz" diyerek sempati toplayıp, silah ve parasal destek arıyorlar. Salih Müslüm'ün bir oğlu, Kobani'de DEAŞ'la çıkan çatışmada öldürüldü. Kardeşi Enver Müslüm de PYD içinde aktif rol alıyor.

Suriye uyruklu YPG'li İsmail Süleymani: Salih Müslüm PKK'nın en güvendiği adamlarından biri. Afrin'de Şehit Ruken Taburu adı altında kadın ve erkeklerden oluşan silahlı eğitim kampı kuruldu. Bu kampın sorumlularından, Yüksekovalı Cemşid Gever kod adlı terörist bize, Salih Müslüm'ün uzun yıllar Abdullah Öcalan'ın siyasi danışmanlığını yaptığını, örgütün en sağlam kadrolarından biri olduğunu ve kampa gelerek mezuniyet törenine katılacağını söyledi. Tüm kararları Salih Müslüm ile Asya Abdullah alıyor. Ancak bu ikisi de Kandil'den habersiz adım bize atmaz."

Terörist Nurullah Sevim: Salih Müslüm PKK içinde sevilip sayılıyor. Örgütün eğitim kamplarını denetliyor.

Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin hazırlanan dosyaya Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde geçen yıl 23 Nisan törenlerini kana bulamak isterken, yakalanacağını anlayınca, kendisini bomba yüklü araçla patlatan Yekta Varlı da eklendi. PKK içinde 10 yıl yer aldıktan sonra, son 2 yıl PYD'nin silahlı kadın yapılanması YPJ içinde canlı bomba eğitimi alan Varlı, Suriye'nin Ayn El Arap İlçesi Miştanur tepesi bölgesinden Türkiye'ye geçti. Bombalar da yine parça parça Suriye'den getirildi. Varlı saldırıyı gerçekleştiremeden ölünce, YPG ve YPJ, "Bizim Türkiye'ye karşı eylemimiz yok. PKK'yla da bağımız yok" algısını yaratmak için teröristi PKK'nın silahlı kadın yapılanması YJA-Star üyesi gibi duyurdu.

BOZDAĞ: İADE DOSYALARI İLETİLDİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın Salih Müslüm'ün iade talebini içeren dosyaları Çekya'ya ilettiğini, bugün de yargı önüne çıkarılacağını belirtti. Bozdağ, "Türkiye'ye iade edilmesi beklentimizdir" diye konuştu. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı da "Suçlunun iadesine dair Avrupa Sözleşmesi'nin 16. maddesine göre tutuklama talebinde bulunduk. Mahkeme iade ya da hiç düşünmek istemediğimiz serbest bırakma kararını verecek" dedi.



ÇEK BASININDAN 'TAKAS' İDDİASI

Terör örgütü PYD eş başkanı Müslüm'ün Prag'da yakalanması dünya basınında geniş yer buldu. Çekya basınındaki haberlerde ise Çek güvenlik birimlerinin Müslüm'e karşılık Türkiye'de terör örgütü PKK ile bağlantısı bulundukları gerekçesiyle tutuklanan Çekya vatandaşları Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas ile takas edilebileceği ileri sürüldü. Öte yandan Çekya basını, Türkiye'de terör saldırısı düzenlemek suçundan hapis cezasına çarptırılan ve Çekya'da Kasım 2015'te tutuklanan Nazmi Şahin'in ise Ankara'ya iade edilmediği hatırlatıldı.



MAHKEMEDEN KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Örörgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin yürütülen süreç hızlandırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Merasim ve Güvenpark saldırılarının yanı sıra 1 Şubat'taki Vergi Dairesi'ne yönelik bombalı saldırıdan da çıkardığı yakalama kararlarına iddianame özetlerini içeren yaklaşık 200 sayfalık dosyayı ilave ederek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Mahkeme ayrıca Müslüm hakkında Kırmızı Bülten kararı çıkardı. Bürokratlarca yapılan görüşmeler sonucunda ilk etapta "geçici tutuklama" talebi, Çekya'ya iletildi.