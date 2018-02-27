İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.
İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan karın gün içinde kent merkezine kadar inmesi bekleniyor.
Ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı bu sabah saatleri itibariyle başladı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.
Etiketler: Hava durumu , İstanbul
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