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Ve 'da beklenen kar yağışı başladı

'da uzun süredir beklenen kar yağışı bu sabah saatleri itibariyle başladı.

Ve İstanbulda beklenen kar yağışı başladı

'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.
İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan karın gün içinde kent merkezine kadar inmesi bekleniyor.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 09:25
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