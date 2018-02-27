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-/ terör örgütlerinin ittifakının en büyük ispatı ’ta ortaya çıktı! Büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığındayken yakalanan Demot kod adlı in ’da ‘’ taktiğiyle eğitildiği öğrenildi.

DEAŞ’tan PKK’ya Rakka’da ‘yalnız kurt’ eğitimi

Terör ittifakı Silopi'de yakalanan bir in ifadeleri ve bağlantıları ile deşifre oldu. Irak ve Suriye'de ağır darbe alan sansasyonel eylem için Demot kod isimle A.K.'yi Türkiye'ye gönderdi. Silopi'de Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan A.K. eylem hazırlığındayken yakalandı. A.K'nin üzerinden Glock marka tabanca çıktı. Tabancanın kabza bölümünde bulunan şarjörden ayrı 1 mermi polisin dikkatini çekti.

AYRILMADAN ÖNCE EĞİTMİŞLER
Sorgula alınan Demot kod adlı A.K.'nin PKK'nın eylemcisi olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü tarafından eylem yapması için Türkiye'ye gönderilen A.K. eylem sonrası silahın kabzasında sakladığı 1 adet mermiyle de intihar edeceği ortaya çıktı. A.K.'nin üzerinde ne bir para nede bir irtibat numarası çıktı. Teröristin bağlantıları ve ifadeleri doğrultusunda terör örgütü PKK/'ye 'dan elini kolunu sallayarak salıverdiği 'lıların 'Yalnız Kurt' i verdiği ortaya çıktı. İstihbarat birimleri her yerde sıkışan terör örgütü PKK'nın yeni eylem planlarından birini de bu eylem ölduğu yönünde tüm güvenlik noktalarını uyardı.

METROPOLLERİ KANA BULAYACAKTI
Rakka'da terör örgütü DEAŞ ile anlaşan terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ'ın yalnız kurt eylem taktiğiyle eylem hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. DEAŞ terör örgütünün Reina ve Avrupa ülkelerinde kullandığı 'Yalnız Kurt' eylem tarzını Rakka'dan ayrılmadan önce PKK'lı teröristlere de öğretmiş.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 09:32
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

zaten hepsinin abd nin maşası piyonu olduğu biliniyor tek bilmiyen abd kendisi sahtekar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 10:18
ihsan ihsan

zaten hepsinin abd nin maşası piyonu olduğu biliniyor tek bilmiyen abd kendisi sahtekar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 10:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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