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Reşit bizim oğlumuz

’ta yaşayan Maşallah Ardil ve eşi, atv’de yayınlanan ’da programında anne-babasını arayan ’un kendi çocukları olduğunu iddia etti. “’a gidip, DNA testi yaptıracağız” dedi

Reşit bizim oğlumuz
Adana Meydan Hastanesi'nde doğan ve doğduğu gün evlatlık verilen Reşit Ongun, atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programında uzun zamandır biyolojik ailesini aramaya başladı. Programda Ongun'u gören 'ta yaşayan Maşallah (60) ve Gülizar Ardil çifti ise Reşit'in kendi çocukları olabileceğini anlattı. İddiaya göre Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde oturan Ardil ailesi, 1987 yılında 'ya göç etti. Maşallah Ardil'in eşi Gülizar Ardil, Adana'daki Meydan Doğum Hastanesi'nde erkek bebek dünyaya getirdi. Hastanede görevli hemşire ise Ardil çiftine bebeklerinin öldüğünü, belediye tarafından ise defnedildiğini söyledi. Cenazeyi teslim etmedi. Çocuklarının öldüğüne inanmayan aile, atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programında gördükleri Reşit Ongun'un kendi oğulları olduğunu söyledi.


Programı uzun süredir takip ettiklerini anlatan Maşallah Ardil, "Oğlum doğduğunda bir kızım daha vardı. Bebeğimiz doğduktan sonra 'Öldü' denilerek, cesedi bize verilmedi. Reşit'in anlatımları, bizim aileyle örtüşüyor. 'a giderek, DNA testi yaptıracağız" diye konuştu. 'un annesi olduğunu iddia eden Gülizar Ardil de, "Doğumdan sonra bebeğimin öldüğünü söylediler. Reşit'in çocuğum olduğuna inanıyorum" dedi. Çiftin çocukları Necla Özyurt ise Reşit'in amcasına çok benzediğini söyledi.
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