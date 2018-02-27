Reşit bizim oğlumuz

Muş’ta yaşayan Maşallah Ardil ve eşi, atv’de yayınlanan Esra Erol’da programında anne-babasını arayan Reşit Ongun’un kendi çocukları olduğunu iddia etti. “İstanbul’a gidip, DNA testi yaptıracağız” dedi
Adana Meydan Hastanesi'nde doğan ve doğduğu gün evlatlık verilen Reşit Ongun, atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programında uzun zamandır biyolojik ailesini aramaya başladı. Programda Ongun'u gören Muş'ta yaşayan Maşallah (60) ve Gülizar Ardil çifti ise Reşit'in kendi çocukları olabileceğini anlattı. İddiaya göre Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde oturan Ardil ailesi, 1987 yılında Adana'ya göç etti. Maşallah Ardil'in eşi Gülizar Ardil, Adana'daki Meydan Doğum Hastanesi'nde erkek bebek dünyaya getirdi. Hastanede görevli hemşire ise Ardil çiftine bebeklerinin öldüğünü, belediye tarafından ise defnedildiğini söyledi. Cenazeyi teslim etmedi.Çocuklarının öldüğüne inanmayanaile, atv'de yayınlanan "EsraErol'da" programındagördükleri Reşit Ongun'unkendi oğulları olduğunusöyledi.
Programı uzun süredir takip ettiklerini anlatan Maşallah Ardil, "Oğlum doğduğunda bir kızım daha vardı. Bebeğimiz doğduktan sonra 'Öldü' denilerek, cesedi bize verilmedi. Reşit'in anlatımları, bizim aileyle örtüşüyor. İstanbul'a giderek, DNA testi yaptıracağız" diye konuştu. Reşit Ongun'un annesi olduğunu iddia eden Gülizar Ardil de, "Doğumdan sonrabebeğimin öldüğünü söylediler.Reşit'in çocuğum olduğunainanıyorum" dedi. Çiftin çocuklarıNecla Özyurt ise Reşit'inamcasına çok benzediğini söyledi.
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