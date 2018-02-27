;
Yol Durumu
  1. Temizlik harekatı
  2. Anne sıcaklığı

cephesi

Öğrenci cephesi
'in Ayvalık İlçesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu lerinden anlamlı bir yardım geldi. Öğrenciler bir günlük cep harçlıklarını Mehmetçikler'in ihtiyaçlarına katkı sağlaması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na gönderdi.



SUAT SALGIN
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar