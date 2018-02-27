Öğrenci cephesi

; 19 / 10 12 / 6 8 / 2 5 / -4 13 / 3 14 / 4 10 / 2 19 / 9 2 / -10 15 / 4 16 / 6 11 / 1 9 / 4 14 / 4 8 / 0 9 / 4 7 / 2 4 / -1 8 / 1 12 / 2 9 / 5 8 / 0 11 / 3 12 / 3 13 / 6 11 / 4 10 / 5 -1 / -4 9 / 3 9 / 0 3 / -5 11 / 3 12 / 4 12 / 6 10 / 1 6 / 0 15 / 9 14 / 3 10 / -1 7 / 4 15 / 6 12 / 7 11 / 4 13 / 4 3 / -5 10 / 2 13 / 2 13 / 2 3 / -4 13 / 2 13 / 8 6 / 5 14 / 4 9 / 2 12 / 3 14 / 5 10 / 5 18 / 11 12 / 3 9 / 0 11 / 3 12 / 2 15 / 6 18 / 9 14 / 7 10 / 5 14 / 5 11 / 2 9 / 4 9 / 3 14 / 7 7 / 2 5 / 1 14 / 5 15 / 7 8 / 2 10 / 1 7 / 0 6 / 5 9 / 2 7 / 5 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden anlamlı bir yardım geldi. Öğrenciler bir günlük cep harçlıklarını Mehmetçikler'in ihtiyaçlarına katkı sağlaması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na gönderdi. SUAT SALGIN
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