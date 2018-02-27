;
Yol Durumu
  1. 'Kıyan'birader!
  2. Sözcü neden Kadir Mısıroğlu'nu hedef aldı

Milli 'da anlamlı detay

Milli gururumuz ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü 'ın paylaşımında Taktik İHA'nın ilk uçan prototipindeki detayı dikkati çekti.

Milli İHAda anlamlı detay

Türk siyasetinin son yarım asrına damga vuran en etkili isimlerden biri olan Prof. Dr. vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.

MİLLİ İHA'DA ERBAKAN İSMİ
Mehmetçiğin havadaki gözü, kulağı yerli üretim S ve İHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 7. yıl dönümünde anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Kuyruk numarası 'TC-ERB: ERBAKAN TR' olan 'nin yerli ve milli ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Beyniyle gönlüyle Türkiye'nin milli ve özgün ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1. Taktik İHA'nın 2014 yılında ilk uçan prototipi.

Kuyruk numarası TC-ERB: ERBAKAN Ömrünü Türkiye'mizin kalkınma mücadelesine adadı. Mekanın cennet olsun Erbakan Hocam..."

Etiketler: , , , ,
  • 27 Şubat 2018, Salı 22:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar