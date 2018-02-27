Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Necmettin Erbakan , Cumhurbaşkanı , Türkiye
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Mekani cennet olsun, dahi bir insandi.
Türkiyenin bilimsel teknolojik atılımının teorik öncüsü Erbakan Hoca olmuştur her zaman ağır sanayiiden bahsetmesi bunun en büyük kanıtıdır.
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