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Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı



Erdoğan, eski başbakanlardan 'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 21:52
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hercai hercai

Mekani cennet olsun, dahi bir insandi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 00:13
Alp Alp

Türkiyenin bilimsel teknolojik atılımının teorik öncüsü Erbakan Hoca olmuştur her zaman ağır sanayiiden bahsetmesi bunun en büyük kanıtıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.02.2018 22:03
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