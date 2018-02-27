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Kendileri geldi!

’de yurttan kaçan bazı kızları 24 saat köpeklerle korunan bir çiftlikte tutan Abuzer Sayan’ın ifadesi ortaya çıktı: Kendi rızalarıyla geldiler

Kendileri geldi!
Küçük kızları çiftlikte tutuyordu. İfadesi kan dondurdu. İstanbul 'de emniyet güçleri, yurttan kaçan kızların bir çiftlikte tutulduğununu tespit etti. Baskın yaptı. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan ile Afganistan uyruklu S.R. gözaltına alındı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi ele geçirildi. Sayan sorgusunda, "Ataşehir'de bana ait olan çiftliğe 2 kız çocuğu gelerek, kalacak yerleri olmadığını söylediler. Ben de sokakta kalmamaları için yardımcı olmak amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Bu şahıslar 1 hafta kadar çiftlik evinde kaldılar. Ancak ben 1 hafta içerisinde zaman zaman gittiysem de orada kalmadım. Gitmemdeki amaç onların temel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Daha sonrasında ben onları annelerine teslim ettim" dedi. Korkunç olayın ardından baskınla yakalanan şüpheli daha sonra kız çocukları çiftlik soğuk diye Sultanbeyli'de yeni aldığı eve götürdüğünü söyledi. Sayan, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit", "çocuğun nitelikli ı", "şantaj" ve "ruhsatsız ateşli silahları, taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


1 çocuk babası Abuzer Sayan'ın eşinden boşandığı öğrenilirken, 'çocuk kaçırma ve alıkoyma' suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
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