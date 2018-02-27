Kendileri geldi!

Küçük kızları çiftlikte tutuyordu. İfadesi kan dondurdu. İstanbul Ataşehir'de emniyet güçleri, yurttan kaçan kızların bir çiftlikte tutulduğununu tespit etti. Baskın yaptı. Çiftlik sahibi AbuzerSayan ile Afganistan uyruklu S.R. gözaltına alındı. Çiftlikte yapılanaramada, küçükkızların cinsel istismarauğradığı videoları içerenCD'ler, 2 tabanca ve180 mermi ele geçirildi. Sayan sorgusunda, "Ataşehir'de bana ait olan çiftliğe 2 kız çocuğu gelerek, kalacak yerleri olmadığını söylediler. Ben de sokaktakalmamaları için yardımcıolmak amacıyla yanımdakonaklamalarına izin verdim. Bu şahıslar 1 hafta kadar çiftlik evinde kaldılar. Ancak ben 1 hafta içerisinde zaman zaman gittiysem de orada kalmadım. Gitmemdeki amaç onların temel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Daha sonrasında ben onları annelerine teslim ettim" dedi. Korkunç olayın ardından baskınla yakalanan şüpheli daha sonra kız çocukları çiftlik soğuk diye Sultanbeyli'de yeni aldığı eve götürdüğünü söyledi. Sayan, "kişiyi hürriyetindenyoksun kılma", "silahlatehdit", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "şantaj" ve "ruhsatsız ateşli silahları, taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 çocuk babası Abuzer Sayan'ın eşinden boşandığı öğrenilirken, 'çocuk kaçırma ve alıkoyma' suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
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