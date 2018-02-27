Karadeniz'de sıcaklıkların kış aylarında mevsim normallerinden yüksek gitmesi, soğuk suları seven hamsilerin Rusya, Ukrayna ve Gürcistan gibi soğuk sahillere kaçmasına neden olmuştu. Son günlerde Karadeniz'de havaların soğuması ve denizde fırtına olmamasıyla birlikte hamsi, Karadeniz kıyılarına dönüş yaptı. Samsun'un Dereköy sahillerinde yakalanan iri hamsiler balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü.
Karadeniz'in efsanesi yüzleri güldürdü
Bu sezon balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürmeyen yerli hamsi patlama yaptı, iriliğiyle ise hayrete düşürdü.
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