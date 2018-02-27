;
Yol Durumu
  1. Dışişleri'nden flaş Salih Müslüm açıklaması!
  2. Erdoğan'dan dev anlaşma müjdesi

'in efsanesi yüzleri güldürdü

Bu sezon balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürmeyen yerli patlama yaptı, iriliğiyle ise hayrete düşürdü.

'de sıcaklıkların kış aylarında mevsim normallerinden yüksek gitmesi, soğuk suları seven lerin Rusya, Ukrayna ve Gürcistan gibi soğuk sahillere kaçmasına neden olmuştu. Son günlerde Karadeniz'de havaların soğuması ve denizde fırtına olmamasıyla birlikte hamsi, Karadeniz kıyılarına dönüş yaptı. 'un Dereköy sahillerinde yakalanan iri hamsiler balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

Etiketler: , ,
  • 27 Şubat 2018, Salı 15:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar