Erdoğan'dan dev anlaşma müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Cezayir'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

EKONOMİK GELİŞMELER

Kişi başı milli gelirimizi 12 bin dolar düzeyine çıkardık. Turizmde 36 milyon dolar rakamlarını yakalamıştık. Şimdi ise bir düşüşten sonra tekrar toparlıyoruz ve turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette. Merkez Bankası'nda ilk göreve geldiğimizde rezerv 27.5 milyar dolardı şimdi ise 125 milyar dolara ulaşmış vaziyetteyiz.

"IMF BAKTI Kİ TÜRKLER CİDDİ..."

IMF'e borcumuzu sıfırladık, bizden IMF 5 milyon euro borç istedi. Arkadaşlar verelim mi diye sordu, verin dedim, veren el alan elden üstündür, sonra IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti.

"DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE MAZLUMLARA EL UZATTIK"

Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız 246 milyar liralık sosyal yardımla vatandaşlarımızın mağdur olmamasını temin ettik. Bununla kalmadık, dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattık. Önemli bir kısmı Afrika'dan gelen 16 bin 500 öğrenciye burslarla, ülkemizde kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz. Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen 4 milyon kardeşimizi 30 milyar dolar harcamayla misafir ettik.



CEZAYİR İLE DEV ANLAŞMA

Biz Cezayir'i bölgesinde siyasi ve ekonomik istikrar adası olarak görüyoruz. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmakta büyük fayda var. Cezayir ile Adana Yumurtalık'ta petro kimya tesisi konusunda anlaşmaya vardık. Cezayir devasa yüz ölçümüne sahip, burada tarım endüstrisi alanında da yatırım yapmak mümkün. Cezayir ile 7 iş birliği anlaşması imzalandı.

Karma ekonomik komisyon toplantısı da kısa sürede yapılmasına önem veriyoruz. Gelecekteki adımlarımızı daha hızlı atabileceğiz. Cezayir'in enerji fiyatlarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Tüm zorluklara rağmen karşılıklı ticareti arttırmaya yönelik girişimleri çoğaltmalıyız.

Yeni gıda, tekstil ve demir çelik konusunda Cezayir önemli bir potansiyele sahip. İşadamalarımızın Cezayir'deki çalışmaları ne kadar kolaylaşırsa karşılıklı ticaretimiz de o kadar artacaktır. Enerji alanında ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu alanda yatırım yapacak işadamlarına biz gerekli desteği vermeye hazırız.