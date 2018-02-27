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İşte 'den ilk



Çekya'nın başkenti 'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı , davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 13:17
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