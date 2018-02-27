Çekya'nın başkenti Prag'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı Salih Müslüm, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.
İşte Salih Müslüm'den ilk fotoğraf
Etiketler: Salih Müslüm , Prag , fotoğraf
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