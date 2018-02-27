9 ilde FETÖ operasyonu! 55 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerinde, aralarında meslekten ihraç edilen 4 emniyet müdürünün de bulunduğu 62 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon düzenledi. Cezaevindeyken, itirafçı olan 'polis abileri'nin verdiği ifadelerden yola çıkan ekipler, İzmir merkezli Aliağa, Bergama, Kiraz, Menemen, Menderes, Ödemiş, Torbalı, Tire ilçeleri ile Ankara, Eskişehir, Ordu, Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, sözde polis abiliği yapan ve örgüt adına faaliyet göstererek, 'ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilerden 55'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.