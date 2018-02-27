Afrin bölgesinde YPG/PKK-DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bugün 39. gününe girdi.
09.40: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
GÜVENLİK HİLALİ OLUŞTU
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında meskun mahal operasyonlarında görev almak üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucuları önceki akşamdan itibaren iki noktadan Suriye'nin Afrin bölgesine giriş yaptı. Operasyon kapsamında dün Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid ilçesine bağlı Karmanluk köyü ile Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarıldı. Böylece kontrol altına alınan stratejik nokta ve köylerin sayısı 115'e yükselirken teröristlerin Afrin'in Türkiye sınırıyla kara teması kesildi, güvenlik hilali oluştu.
SINIR TEMİZLENDİ, OPERASYON HIZLANDI
Suriye'nin Azez bölgesinden Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için yola çıkan ÖSObirliklerinin hattın birleştirilmesinin ardından artık bölgeye; Türkiye girmeyerek teröristlerden temizlenen bölgelerden geçerek sevkiyat yapacağı öğrenildi.
SAĞANAK ALTINDA
Harekâtta, sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor.
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Madem 5 bin tır gönderdiler o zaman 3 katıda tabut göndersinler
Asırlarca haçl��lar 3-4 devlet bir olup üstümüze geldi başarılı olamadılar bu çapulcular hiç başarılı olamayacaklar. Her şeyimizi bağışlarız lakin 1 karış toprak aslaa.
Güzel bir söz, silahı gönderen tabuttu-da gönderir. O kuklalar gebermeye mahkumlar.
aa benim ahmaklarım ,şeytanla işbirliğin sonu yıkım ve ölüler diyarıdır, imana gelin ve ALLAH dan korkun, çünkü o çekinilmesi gereken ,ayrıca saygı duyulması gerekendir,
COK GUZEL MANSET. SEVDIM BUNU YAZAN GAZETECI ARKADASIMI. AMERIKANIN ETEK GIYEN ERKEK KANCIKLARI ERIMEYE BASLADILAR
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