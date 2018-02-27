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Anlatmaya gerek yok rekora koşuyor!

Elazığ Palu'daki şelale önünde çektiği amatör videoyla internette fenomen olan 50 yaşındaki , SABAH'a konuştu. 'Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şırıl şırıl, mükemmel' sözleriyle bir GSM şirketinin reklamında bile boy gösteren Sezeroğlu'nun çektiği video 10 milyondan fazla izlendi.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 10:01
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