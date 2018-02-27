Elazığ Palu'daki şelale önünde çektiği amatör videoyla internette fenomen olan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu, SABAH'a konuştu. 'Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şırıl şırıl, mükemmel' sözleriyle bir GSM şirketinin reklamında bile boy gösteren Sezeroğlu'nun çektiği video 10 milyondan fazla izlendi.
Anlatmaya gerek yok rekora koşuyor!
Etiketler: İsa Sezeroğlu , Selahattin Sezeroğlu
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