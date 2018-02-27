İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucusatıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul'da özel harekattan şafak baskını
İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri uyuşturucu operasyonu yaptı.
Etiketler: İstanbul , Uyuşturucu , operasyon
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