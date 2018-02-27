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'da özel harekattan şafak baskını

Kağıthane'de sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri u yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı düzenledi.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 09:35
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