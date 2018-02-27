;
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan dev anlaşma müjdesi
  2. Erdoğan iki sanatçıdan sigarayı bırakmalarını istedi

Hükümetten teröristbaşı 'le ilgili ilk açıklama

Hükümet Sözcüsü , Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu.

Hükümetten terörist Müslümün serbest kalmasına ilk tepki

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı , Çekya'da savcılığın tutuklama isteğine rağmen mahkeme tarafından serbest bırakına teröristbaşı 'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın sözlerinden satır başları:

"Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir.

Pek çok ülke biliyor ki, PYD eli kanlı bir terör örgütüdür. Türkiye'de de pek çok kanlı eyleme imza atmıştı. Biz bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz. Bu tip kararlar siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine Türkiye aleyhine destek kararıdır.

Uluslararası arenada zaman zaman terör lehine kararlar çıkıyor. Biz kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Teröristlerin ve terör örgütlerinin rengi, dini, dili, milliyeti olmaz. Bunlarla mücadele etmek tüm ülkelerin ortak görevidir. Biz bu eli kanlı katillerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tip kararlar bizim için sürpriz değil. Çünkü AB üyesi ülkelerin bu tip konularda Türkiye'ye bakışları ortadadır. Bizim için şaşırtıcı değildir.

Her ülkeyle Türkiye'nin arasında suçluların iadesi anlaşması var. Çekya'da hukuka uyulsaydı bu teröristbaşı Türkiye'ye iade edilmek üzere geçici olarak tutuklanmasına karar verilirdi."

Etiketler: ,
  • 27 Şubat 2018, Salı 15:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
s&#246;zc&#252; sevinmiştir, şimdi sözcü sevinmiştir, şimdi

zaten bize teslim etselerdi çok şaşırırdım ,bunların zihniyeti bu bunlar zalimler topluluğu ,utanmadan bide insan haklarından bahsederler ,yüzsüz şerefsizler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.02.2018 15:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar