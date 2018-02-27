Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çekya'da savcılığın tutuklama isteğine rağmen mahkeme tarafından serbest bırakına teröristbaşı Salih Müslüm'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın sözlerinden satır başları:

"Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir.

Pek çok ülke biliyor ki, PYD eli kanlı bir terör örgütüdür. Türkiye'de de pek çok kanlı eyleme imza atmıştı. Biz bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz. Bu tip kararlar siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine Türkiye aleyhine destek kararıdır.

Uluslararası arenada zaman zaman terör lehine kararlar çıkıyor. Biz kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Teröristlerin ve terör örgütlerinin rengi, dini, dili, milliyeti olmaz. Bunlarla mücadele etmek tüm ülkelerin ortak görevidir. Biz bu eli kanlı katillerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tip kararlar bizim için sürpriz değil. Çünkü AB üyesi ülkelerin bu tip konularda Türkiye'ye bakışları ortadadır. Bizim için şaşırtıcı değildir.

Her ülkeyle Türkiye'nin arasında suçluların iadesi anlaşması var. Çekya'da hukuka uyulsaydı bu teröristbaşı Türkiye'ye iade edilmek üzere geçici olarak tutuklanmasına karar verilirdi."