;
Yol Durumu
  1. Hükümetten terörist Müslüm'ün serbest kalmasına ilk tepki
  2. İstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletindeki tecavüz girişimi görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan iki sanatçıdan sigarayı bırakmalarını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününü kutlamak için gelen sanatçıları kabul ederken ve 'nu daha sağlıklı bir yaşama teşvik etti.

Erdoğan iki sanatçıdan sigarayı bırakmalarını istedi

Cumhurbaşkanı 'ın doğum günü nedeniyle dün çok sayıda sanatçı İstanbul'daki 'na gitti.

Kabulde renkli dakikalar yaşandı. o anları şöyle anlattı:

"ÇOK SICAK BİR ORTAM VARDI"

"Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki…

ERDOĞAN'IN SİGARAYI BIRAKIN TALİMATI

Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, ve 'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi.

BAKAN'I GÖREVLENDİRDİ

Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi.

"SİBEL İÇMİYOR"

'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi."

Etiketler: , , , ,
  • 27 Şubat 2018, Salı 14:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar