Hükümetten teröristbaşı Müslüm'le ilgili flaş açıklama

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm ile ilgili ortaya atılan takas iddialarına Türkiye'den çok net cevap geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Herhangi bir takas söz konusu değil" dedi.

TAKAS OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Çekya yönetimi tarafından yerel basına sızdırılan bilgiye göre Çekya Dışişleri Bakanlığı Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara ile takas masası görüşmelerine hazır olduğu bildirilmişti.

Çekya basınının yazdığı takasın konusu 2016 Kasım tarihinde Türkiye-Suriye sınırında ele geçirilen ve terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu Türk güvenlik güçleri tarafından kanıtlanan Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas'un Salih Müslim'e karşılık serbest bırakılmaları.

Türkiye'de tutuklu bulunan ve görülecek dava gününü bekleyen iki Çekya vatandaşının suçlu takası yoluyla ülkelerine gönderilmesi önerisi daha önce de Prag tarafından gündeme getirilmişti.