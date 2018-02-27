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Hükümetten teröristbaşı Müslüm'le ilgili flaş açıklama

Abdülhamit Gül, 'da yakalanan 'ün iadesi için "Herhangi bir takas söz konusu değil" dedi.

Hükümetten teröristbaşı Müslümle ilgili flaş açıklama

'nın başkenti Prag'da yakalanan 'nin eski eş başkanı ile ilgili ortaya atılan takas iddialarına Türkiye'den çok net cevap geldi. Abdülhamit Gül, "Herhangi bir takas söz konusu değil" dedi.

TAKAS OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Çekya yönetimi tarafından yerel basına sızdırılan bilgiye göre Çekya Dışişleri Bakanlığı Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara ile takas masası görüşmelerine hazır olduğu bildirilmişti.

Çekya basınının yazdığı takasın konusu 2016 Kasım tarihinde Türkiye-Suriye sınırında ele geçirilen ve terör örgütü ile bağlantısı bulunduğu Türk güvenlik güçleri tarafından kanıtlanan Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas'un Salih Müslim'e karşılık serbest bırakılmaları.

Türkiye'de tutuklu bulunan ve görülecek dava gününü bekleyen iki Çekya vatandaşının suçlu takası yoluyla ülkelerine gönderilmesi önerisi daha önce de Prag tarafından gündeme getirilmişti.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 11:38
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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tevfik tevfik

çekya şimdi abd ve batılı faşitlerin baskısına maruz kalacak ,bakalım niidecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 12:01
cenk cenk

müslümü vermezler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 11:57
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