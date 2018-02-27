HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillikleri düşürüldü.
MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN HDP'LİLER
Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana, Ferhat Encü, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan.
HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan
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