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2 'linin vekilliği düştü

ve HDP Milletvekili 'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere Genel Kurulunda okunarak, milletvekillikleri düşürüldü.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 16:31
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