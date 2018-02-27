Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa bir kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.
Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü!
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Maslak Ayazağa Metro , yürüyen merdiven , ibb , metro istasyonu , İTÜ Ayazağa metro , İTFAİYE
- Afrin'de YPG'nin sözde karargahları böyle imha ediliyor
- Skandal Salih Müslüm kararında şok detay
- Erdoğan'dan dev anlaşma müjdesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.