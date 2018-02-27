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Maslak metrosunda çöktü!



Maslak'taki İTÜ Ayazağa nda lerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa bir kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 20:08
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