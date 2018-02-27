Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla zor günler yaşayan YPG'ye ait yeni fotoğraflar paylaşıldı. Haseke'den paylaşılan fotoğraflarda terör örgütünün Suriye eski lideri Hafız Esad'a ait posterleri kaldırdığı ve şehrin girişine terör örgütü elebaşı Öcalan ve diğer teröristlerin fotoğraflarını astıkları görüldü. Fotoğraflar terör örgütü PKK ile YPG arasındaki bağlantıyı net bir şekilde bir kez daha gözler önüne serdi.
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