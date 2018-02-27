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'den şok fotoğraflar

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla zor günler yaşayan 'ye ait yeni fotoğraflar paylaşıldı. Haseke'den paylaşılan fotoğraflarda terör örgütünün eski lideri Hafız Esad'a ait posterleri kaldırdığı ve şehrin girişine terör örgütü elebaşı Öcalan ve diğer teröristlerin fotoğraflarını astıkları görüldü. Fotoğraflar terör örgütü ile YPG arasındaki bağlantıyı net bir şekilde bir kez daha gözler önüne serdi.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 12:05
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