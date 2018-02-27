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Biz büyük bir aileyiz

Aralarında ile ’ün de bulunduğu bir grup şehit ailesi ’na destek için sınıra gitti. Kurban kesti. Yörük Teyze lakaplı Döndü Deveci’yi ziyaret etti. “Biz de hainlere karşı savaşmaya hazırız” dedi...



Kahramanlar ile sınır ötesinde destan yazdı. Türk milleti ise Mehmetçik, Jandarma ve Polis Özel Harekat'a destekte sınır tanımadı. Şehit , Şehit , Şehit Ahmet Alp Taşdemir, Şehit Çavuş Ziya Sarpkaya, Şehit Necmettin Yılmaz'ın yakınları soluğu Hatay'ın Hassa İlçesi'nde aldı. Aileler harekatta görevli askerlere kurban kesen ve bu görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan "Yörük Teyze" lakaplı Döndü Deveci'yi ziyaret etti. Şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Hasan Hüseyin Halisdemir, Mehmetçik'e moral için geldiklerini söyledi. Sınır ötesine gitmeye hazır olduğunu belirten Halisdemir, "Eğer devletimiz kabul ederse ben şu anda Zeytin Dalı Harekatı'na katılıp Mehmetçikler'le omuz omuza teröristlere karşı mücadele etmek istiyorum. Bütün şehitlerimizin intikamını almaya hazırım" dedi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

İŞTE ÜMMET-İ MUHAMMED ÇOCUĞUNU DÜĞÜN YAPARAK DAVULLA ZURNAYLA ÖLÜME GÖNDERİR...ÇÜNKÜ İMANI VAR...

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 27.02.2018 10:02
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