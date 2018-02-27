Biz büyük bir aileyiz
Aralarında Ömer Halisdemir ile Eren Bülbül’ün de bulunduğu bir grup şehit ailesi Zeytin Dalı Harekatı’na destek için sınıra gitti. Kurban kesti. Yörük Teyze lakaplı Döndü Deveci’yi ziyaret etti. “Biz de hainlere karşı savaşmaya hazırız” dedi...
Kahramanlar Zeytin Dalı Harekatı ile sınır ötesinde destan yazdı. Türk milleti ise Mehmetçik, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat'a destekte sınır tanımadı. Şehit Ömer Halisdemir, Şehit Eren Bülbül, Şehit Ahmet Alp Taşdemir, Şehit Çavuş Ziya Sarpkaya, Şehit Necmettin Yılmaz'ın yakınları soluğu Hatay'ın Hassa İlçesi'nde aldı. Aileler harekatta görevli askerlere kurban kesen ve bu görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan "Yörük Teyze" lakaplı Döndü Deveci'yi ziyaret etti. Şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Hasan Hüseyin Halisdemir, Mehmetçik'e moral için geldiklerini söyledi. Sınır ötesine gitmeye hazır olduğunu belirten Halisdemir, "Eğer devletimiz kabul ederse ben şu anda Zeytin Dalı Harekatı'na katılıp Mehmetçikler'le omuz omuza teröristlere karşı mücadele etmek istiyorum. Bütün şehitlerimizin intikamını almaya hazırım" dedi.
Etiketler: Ömer Halisdemir , Eren Bülbül , özel harekat , Zeytin Dalı Harekatı
- 27 Şubat 2018, Salı
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İŞTE ÜMMET-İ MUHAMMED ÇOCUĞUNU DÜĞÜN YAPARAK DAVULLA ZURNAYLA ÖLÜME GÖNDERİR...ÇÜNKÜ İMANI VAR...
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