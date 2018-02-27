Adım adım takipteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Afrika turuna çıktı. Yolculuğu öncesi soruları yanıtladı. Terör örgütü elebaşısı Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili olarak "Dışişleri ve Adalet Bakanımız takipte. Konuyu adım adım izliyorlar" dedi
Müslim'in iadesi: Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet Bakanımız yakın bir takipte. Konuyu adım adım izliyorlar ve malum konunun Interpol ayağı var. Oradan istenmesi ayağı var. Orayla da görüşmeleri yapmak suretiyle yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.
BMGK'nın ateşkes kararı : Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun kararına rağmen orada ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız bir şekilde devam ediyor. Biz aylar öncesinden başta sayın Putin olmak üzere sayın Ruhani'ye, "Çocuk yaşlı bize verin, tedavilerini yapalım" dememize rağmen bunlar bize verilmedi. Rejime teslim edildiler.
Kabine revizyonu iddiası : Bu söylenenler, ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımız'ın konuşmasında bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile görüştüm. İstifası vs. asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; dün ünlü sanatçıları kabul etti. Sanatçı lar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade etti. Ünlü isimler ayrıca Cumhurbaşkanı'nın yaş gününü kutladı.
Erdoğan, yolculuk öncesi gazetecilerin kendisi için hazırladığı doğum günü pastasını kesti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Afrika , BMGK , İstanbul , Atatürk Havalimanı
- 27 Şubat 2018, Salı
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