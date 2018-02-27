Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedefleri havadan ve karadan vurulurken sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.
Afrin'de YPG'nin sözde karargahları böyle imha ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karargahları bir bir imha ediliyor.
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