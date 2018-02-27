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'de 'nin sözde karargahları böyle imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte düzenlediği 'nda terör örgütü /'nin sözde karargahları bir bir imha ediliyor.

Suriye'nin bölgesindeki terör örgütü / hedefleri havadan ve karadan vurulurken sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 17:07
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