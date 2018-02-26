İŞTE KANAL İSTANBUL'UN DETAYLARI!

Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul, hem İstanbul hem de Türkiye için tarihin en önemli adımlarından biri olarak gösteriliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın ocak ayında açıkladığı projenin detaylarını SABAH, üç yıl önce gündeme getirmişti. Uzunluğu 45 kilometre, genişliği yüzeyde 145-150, tabanda 125, derinliği ise 25 metre olarak tasarlanan projenin ismi ilk kez 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirildi. 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un güzergâhının 1/100 bin ölçekli rezerv yapı planıyla Türkiye'nin yüz akı projesinin tüm ayrıntıları tek tek belirlendi. Son plana göre; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek Kanal İstanbul 45 kilometre uzunluğunda olacak. Sondaj çalışmaları tamamlanan 453 milyon metrekare alan üzerinde kurulması planlanan proje kapsamında 7.5 milyon kişinin yaşayacağı hesaplandı. İşte projenin detayları: