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FETÖ'ye o ülkede büyük darbe

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi devraldı.

FETÖye o ülkede büyük darbe

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi devraldı.

Başkent Kabil'deki Medya ve Enformasyon Merkezi'nde düzenlenen devir teslim törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Afgan mevkidaşı Muhammed İbrahim Şinvari katıldı.

Törende Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershanenin Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini öngören anlaşma imzalandı.

  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 10:52
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