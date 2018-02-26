Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesindeki bombalı saldırı ile ilgili terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslüm hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Habertürk'ün haberine göre Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 ayrı yakalama kararını Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslüm için hazırlanan iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Teröristbaşı Salih Müslüm hakkında yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesindeki bombalı saldırı nedeniyle terör örgütü elebaşı Salih Müslüm hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesindeki bombalı saldırı ile ilgili terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslüm hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Etiketler: Salih Müslüm
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