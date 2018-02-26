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Teröristbaşı hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesindeki bombalı saldırı nedeniyle terör örgütü elebaşı hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Teröristbaşı Salih Müslüm hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesindeki bombalı saldırı ile ilgili terör örgütü PYD'nin eski lideri hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Habertürk'ün haberine göre Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 ayrı yakalama kararını Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslüm için hazırlanan iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 12:34
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