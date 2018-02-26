;
Yol Durumu
  1. Öğrenci cephesi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir basınına konuştu

Sefer görev emri bekleyenler dikkat!

Sefer görev emri bekleyenler dikkat!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresi'nde "Reis bizi Afrin'e götür" çağrılarına yanıt vererek "Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar bir defa öncelikle hazır olsunlar" demişti. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasının içinde 'Şu anda buna ihtiyacımız yok' da var. Afrin'e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyaç olmadığını sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında açıklıyor. Milletimizin bir talebi var. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplere yönelik bir cevabıdır. Sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır."

Etiketler: , ,
  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 12:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
MATRIX MATRIX

Şimdilik yok. Ama herkes hazır olsun çünkü biz YPG=PKK'yı yok etmekte ve ABD da YPG'yi savunmakta kararlı. Bu durum Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getirecek. Türkiye'nin restiyle ABD Suriye'den çekilip giderse bir anda Dünya liderliği biter ve ABD'yi her yerden kovmaya başlarlar. ABD, her yerden kovulmamak ve karizmayı çizdirmemek için savaşı göze alabilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 12:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar