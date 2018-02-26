Sefer görev emri bekleyenler dikkat!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresi'nde "Reis bizi Afrin'e götür" çağrılarına yanıt vererek "Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar bir defa öncelikle hazır olsunlar" demişti. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasının içinde 'Şu anda buna ihtiyacımız yok' da var. Afrin'e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyaç olmadığını sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında açıklıyor. Milletimizin bir talebi var. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplere yönelik bir cevabıdır. Sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır."