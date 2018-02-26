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O ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi!

kent merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün (bugün ) ara verildi.

O ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi!

Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

Bahçesaray'da eğitime kar tatili

Akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 09:33
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