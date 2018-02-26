İşte Afrin'de öldürülen YPG'li terörist sayısı

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Türk savaş uçakları batı cephesindeki Raco ve Şeyh Hadid'de gece saatlerinde terör mevzilerini yerle bir etti. Uçaklardan sonra helikopterler de bölgeye bomba yağdırdı. Yerel kaynaklar, bombardımanda bazı rejim milislerinin de öldüğünü aktarıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede 41'i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.