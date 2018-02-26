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İşte Afrin'de öldürülen YPG'li terörist sayısı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ürk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2059 teröristin etkisiz hale getirildi.

İşte Afrinde öldürülen YPGli terörist sayısı

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Türk savaş uçakları batı cephesindeki Raco ve Şeyh Hadid'de gece saatlerinde terör mevzilerini yerle bir etti. Uçaklardan sonra helikopterler de bölgeye bomba yağdırdı. Yerel kaynaklar, bombardımanda bazı rejim milislerinin de öldüğünü aktarıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede 41'i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 09:19
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Çok güzel,ila cehenneme zümera.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 10:08
Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.ELLERİNİZE SAĞLIK.İLA CEHENNEME ZÜMERA.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 09:39
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