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Hava koşulları nedeniyle seferler iptal

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Hava koşulları nedeniyle seferler iptal

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 08.30 seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 09:37
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