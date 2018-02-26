Bu sene etkisini pek göstermeyen kış bu hafta hissedilir derecede kendini göstermeye başladı. Uzun zamandır yağmayan kar yağışı yurdun büyük kesiminde tekrar başladı. Kar yağışını heyecanla bekleyen vatandaşlar yağışların başlamasıyla kendilerini sokaklara attılar. Yoğun kar yağışı nedeniyle iki ilimizde okullar tatil edildi. Geçen yıl yoğun kar yağışına maruz kalan İstanbul'da bu sene kar yağmaması bir çok vatandaşın İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunu sordurdu.
Meteoroloji tarih vermişti! Ve beklenen kar geldi! (26 Şubat 2018 hava durumu raporu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli hava durumu ile ilgili son verileri açıkladı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? İzmir'de okullar tatil mi? İşte 26 Şubat 2018 Türkiye geneli hava durumu...
Etiketler: Hava durumu , Doğu Anadolu , Doğu Karadeniz , Meteoroloji , İstanbul , İzmir , Ankara , Kar tatili
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