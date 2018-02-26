Bu sene etkisini pek göstermeyen kış bu hafta hissedilir derecede kendini göstermeye başladı. Uzun zamandır yağmayan kar yağışı yurdun büyük kesiminde tekrar başladı. Kar yağışını heyecanla bekleyen vatandaşlar yağışların başlamasıyla kendilerini sokaklara attılar. Yoğun kar yağışı nedeniyle iki ilimizde okullar tatil edildi. Geçen yıl yoğun kar yağışına maruz kalan İstanbul'da bu sene kar yağmaması bir çok vatandaşın İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunu sordurdu.