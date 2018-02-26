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tarih vermişti! Ve beklenen kar geldi! (26 Şubat 2018 raporu)

Genel Müdürlüğü Türkiye geneli ile ilgili son verileri açıkladı. 'a kar ne zaman yağacak? 'ya kar ne zaman yağacak? 'e kar ne zaman yağacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? İzmir'de okullar tatil mi? İşte 26 Şubat 2018 Türkiye geneli hava durumu...

Bu sene etkisini pek göstermeyen kış bu hafta hissedilir derecede kendini göstermeye başladı. Uzun zamandır yağmayan kar yağışı yurdun büyük kesiminde tekrar başladı. Kar yağışını heyecanla bekleyen vatandaşlar yağışların başlamasıyla kendilerini sokaklara attılar. Yoğun kar yağışı nedeniyle iki ilimizde okullar tatil edildi. Geçen yıl yoğun kar yağışına maruz kalan 'da bu sene kar yağmaması bir çok vatandaşın İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunu sordurdu.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 10:28
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