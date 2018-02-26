

​Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Osmangazi Köprüsü gibi birbiri ardına dev projelere başlayan Türkiye'nin geldiği ekonomik gücün göstergesi olan ve bittiğinde çevresinde 7.5 milyon kişinin yaşayacağı Kanal İstanbul, 100 milyar dolara mal olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi açıkladığı 2011 yılında, "Türkiye, böyle büyük, çılgın ve muhteşem bir projeyle 2023'e girmeyi hak etmektedir dedik ve bunun adımını attık" demişti.