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Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir basınına konuştu
  2. Kendileri geldi!

duyurdu, bu sene kazma vuruluyor!


​Marmaray, , 3. Havalimanı, Osmangazi Köprüsü gibi birbiri ardına dev projelere başlayan 'nin geldiği ekonomik gücün göstergesi olan ve bittiğinde çevresinde 7.5 milyon kişinin yaşayacağı , 100 milyar dolara mal olacak., projeyi açıkladığı 2011 yılında, "Türkiye, böyle büyük, çılgın ve muhteşem bir projeyle 2023'e girmeyi hak etmektedir dedik ve bunun adımını attık" demişti.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 10:13
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Dulqarnein Dulqarnein

bu montro anlasmasi, ne zaman bitecek ?, yani KIYAMETE kadar mi gecerli olacak?, REVIZE EDILMELI! kimse sularimizda bedava gecmemeli!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 13:33
HİZİPSAVAR HİZİPSAVAR

istanbul biraz adam olur ama cazibe merkezi olur sermaye akar istanbula

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 10:48
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