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Macron'la görüştü

Erdoğan ile Macron, 'deki son gelişmelerin ve ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macronla görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, 'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan , Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti.

SURİYE'DEKİ ATEŞKESE DEĞİNİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi.

DOĞU GUTA'DA İNSANİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ...
Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar. Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi. 'a da değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında ve 'nin hassasiyetlerini hatırlattığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron, önümüzdeki süreçte de temas halinde olma kararlılıklarını teyit ettiler.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 13:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet SARIDOĞAN Ahmet SARIDOĞAN

Pek kıymetli Cumhurbaşkanım İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyor size dua ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.02.2018 14:23
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