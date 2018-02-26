Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Türk savaş uçakları batı cephesindeki Raco ve Şeyh Hadid'de gece saatlerinde terör mevzilerini yerle bir etti. Uçaklardan sonra helikopterler de bölgeye bomba yağdırdı. Yerel kaynaklar, bombardımanda bazı rejim milislerinin de öldüğünü aktarıyor.
Zeytin Dalı Harekatı 38. gününde
TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 38. gününde de başarı ile sürüyor.
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