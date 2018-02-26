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'a yeni metro hattı

Kabataş'ı Mahmutbey ile birleştirecek metro hattı ile 2018'in sonunda Mecidiyeköy Metro İstasyonu adeta bir yeraltı meydanına dönecek.

400 m2'den 2 bin m2'ye çıkarılan istasyondan kentin nerede ise tüm noktalarına aktarma yapılacak. Proje ile Mecidiyeköy-Beşiktaş arası 5 dakikaya inecek.

Mecidiyeköy metro istasyonu inşaatı hızla ilerliyor. İstasyonun kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Şu anda istasyonun elektro mekanik ve ince işleri yapılıyor. Bu aşamada istasyonun giydirmeleri tamamlanacak. Ayrıca M7 olarak kodlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ray imalatı, döşemesi ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları da devam ediyor.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 10:11
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