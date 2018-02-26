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Büyük neredeyse bitti


Dünyanın en büyük projesi olan çatı restorasyonu sona yaklaştı. Kırmızı kiremitlerle örülen çatı havadan görüntülendi.

554 yıllık tarihe sahip dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı'nın 1785'te yapılan 232 yıllık çatısı baştan aşağı yenileniyor. 39 bin metrekarelik çatıda yaklaşık 1 buçuk yıldır devam eden restorasyon sona yaklaştı. Çatı, alt yapı ve güçlendirme olarak üç aşamalı yapılan restorasyon çalışmalarının Nisan ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 09:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

MAŞALLAH DİYELİM DAHA İYİLERE İNŞALLAH..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 10:23
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