Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, daha önce yapmış olduğu kamu personeli alımlarını güncelleyerek alımların yeniden başladığını duyurdu. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kadrolu personel alımları yapacak. EGM, söz konusu alımların daha önce de yapılan kadrolu aşçıpozisyonu için olacağını duyurdu. İlana başvuru yapabilmek için Mesleki Teknik Eğitim veren lise kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanında bulunan Aşçılık ve mutfak bölümlerinin eşdeğer bölümlerinden mezun olan adaylar başvuru yapabilecek. Peki başvurular ne zaman? Hangi illerde istihdam edilecektir? İşte detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı yapacak! Başvurular ne zaman?
Emniyet genel Müdürlüğü daha önce de yayımlamış olduğu ilanı yeniden güncelledi. Emniyet Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde görevlendirmek üzere kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Peki detaylar nedir?
Etiketler: emniyet genel müdürlük , devlet personel başkanlık , polis alımı , personel alımı , başvuru şartları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.