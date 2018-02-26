Emniyet Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı yapacak! Başvurular ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, daha önce yapmış olduğu kamu personeli alımlarını güncelleyerek alımların yeniden başladığını duyurdu. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kadrolu personel alımları yapacak. EGM, söz konusu alımların daha önce de yapılan kadrolu aşçıpozisyonu için olacağını duyurdu. İlana başvuru yapabilmek için Mesleki Teknik Eğitim veren lise kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanında bulunan Aşçılık ve mutfak bölümlerinin eşdeğer bölümlerinden mezun olan adaylar başvuru yapabilecek. Peki başvurular ne zaman? Hangi illerde istihdam edilecektir? İşte detaylar...