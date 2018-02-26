İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Şişli'nin bazı kesimlerinde, 26 Şubat Pazartesi 10.00 ile 27 Şubat Salı 02.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Karaköy, Beşiktaş ve Sarıyer ana isale hattı üzerinde gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat Pazartesi günü 10.00 ile 27 Şubat Salı günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle su alamayacak bölgeler şöyle:



Beyoğlu'da; Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.



Sarıyer'de; Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahalleleri.



Beşiktaş'ta; Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları.



Şişli'de; Yayla, Feriköy ve Yenişehir mahalleleri.