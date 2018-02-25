Erdoğan'dan o görüntülere çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen köylülerle ilgili konuştu. Teröristlere çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Dün haberlerde gördünüz. Teröristler 4 masum köylünün ellerini kollarını bağlayıp çevrelerine bombalı tuzak kurarak gittiler. Askerlerimiz tarafından bu kardeşlerimiz oradan çıkarıldı ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.Karşımızda işte böyle bir nebbaşlar güruhu var" dedi.



NE OLMUŞTU?

ABD, "Türkiye Afrin'de sivilleri ' öldürüyor" iftirasını attı. YPG'li maşaları ise 80-90'lık nineleri-dedeleri bile canlı kalkan yaptı. Hepsini bağlayıp bir depoya kapattı. Etrafını da mayınlı bubi tuzaklarıyla donattı.



Alçakların planını fark eden Mehmetçik ise canını hiçe saydı. Bombaları etkisiz hale getirip yaslıları dışarıya çıkardı. Hatta yürüyemeyenleri sırtında taşıdı. Dünyaya mesaj yolladı: Siviller bizim namusumuz!.

