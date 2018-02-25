FETÖ fezlekesinde futbol dünyasını sarsacak itiraf

FETÖ/PDY'ye bağlı yurtların çatı vakfı olduğu ileri sürülen Yüksek Tahsil Vakfı'nın çalışanlarına yönelik fezleke hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 84 şüpheliyle ilgili hazılanan 77 sayfalık fezlekede, vakıfta toplanan paraların örgüte aktarıldığına yönelik tespitler yapıldı.