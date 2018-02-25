FETÖ/PDY'ye bağlı yurtların çatı vakfı olduğu ileri sürülen Yüksek Tahsil Vakfı'nın çalışanlarına yönelik fezleke hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 84 şüpheliyle ilgili hazılanan 77 sayfalık fezlekede, vakıfta toplanan paraların örgüte aktarıldığına yönelik tespitler yapıldı.
FETÖ fezlekesinde futbol dünyasını sarsacak itiraf
FETÖ'ye bağlı olan yurtların çatı vakfı olduğu tespit edilen Yüksek Tahsil Vakfı'nın çalışanı 84 şüpheli hakkında düzenlenen fezlekede itirafçı olan bir FETÖ üyesinin futbol dünyası ile ilgili itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı.
Etiketler: Fetullah Gülen , FETÖ
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