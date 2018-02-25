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fezlekesinde futbol dünyasını sarsacak itiraf

'ye bağlı olan yurtların çatı vakfı olduğu tespit edilen Yüksek Tahsil Vakfı'nın çalışanı 84 şüpheli hakkında düzenlenen fezlekede itirafçı olan bir FETÖ üyesinin futbol dünyası ile ilgili itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ fezlekesinde futbol dünyasını sarsacak itiraf

/PDY'ye bağlı yurtların çatı vakfı olduğu ileri sürülen Yüksek Tahsil Vakfı'nın çalışanlarına yönelik fezleke hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 84 şüpheliyle ilgili hazılanan 77 sayfalık fezlekede, vakıfta toplanan paraların örgüte aktarıldığına yönelik tespitler yapıldı.

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 09:50
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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TEKIN SABUNCU TEKIN SABUNCU

ULAN SENI IBLIS, SENI SEREFSIZ, SENIZ VATANSIZ, SENI YOBAZ, SENI HAYSIYETSIZ DIN DUSMANI SEREFSIZ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.02.2018 10:28
TEKIN SABUNCU TEKIN SABUNCU

FETULLAH GULEN DENILEN IBLIS. SANA SEN BIR SEREFSIZSIN DEMEKLE GURUR DUYUYORUM. BEN SENIN TURK OLDUGUNU SANMIYORUM SEREFSIZ ADI HERIF,...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.02.2018 10:05
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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