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'dan açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'e düzenlenen 'nda bu güne kadar öldürülen terörist sayısının 2018 olduğunu açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018 oldu.

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 09:53
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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oflu baba oflu baba

YETMEZ HEPSINI ISTIYORUZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 25.02.2018 16:55
t&#252;rk türk

helallll..bu mansete hastayim.. helallll.. sonunu getirecez insallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.02.2018 14:53
raco raco

MAAAŞALLAH .VARMI DÜNYADA BU KADAR TEMİZ SAVAŞAN BİR ORDU.TÜM DÜNYA ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR MEHMEDİM NE KADAR GRURULANSAK AZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.02.2018 11:03
Hasan Hasan

İla cehenneme zümera.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.02.2018 10:33
TEKIN SABUNCU TEKIN SABUNCU

ETEKLI SEREFSIZLERE OLUM YAKISIR. HANIM KARDESLERIZDEN OZUR DILEYEREK YAZIYIRUM ZIRA SIZLER BU SEREFSIZLERDEN DAHA ASIL VE CESURSUNUZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 25.02.2018 10:03
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