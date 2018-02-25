Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018 oldu.
kalan karakter 1000
YETMEZ HEPSINI ISTIYORUZ
helallll..bu mansete hastayim.. helallll.. sonunu getirecez insallah
MAAAŞALLAH .VARMI DÜNYADA BU KADAR TEMİZ SAVAŞAN BİR ORDU.TÜM DÜNYA ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR MEHMEDİM NE KADAR GRURULANSAK AZ
İla cehenneme zümera.
ETEKLI SEREFSIZLERE OLUM YAKISIR. HANIM KARDESLERIZDEN OZUR DILEYEREK YAZIYIRUM ZIRA SIZLER BU SEREFSIZLERDEN DAHA ASIL VE CESURSUNUZ.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.